В Краснодаре жителям Комсомольского микрорайона «подогрели» горячую воду после прокурорской проверки
Прокуратура Карасунского округа получила жалобы жителей многоквартирных домов в Комсомольском микрорайоне на то, что из крана идет еле теплая вода.
Прокуратура провела проверку качества предоставления коммунальной услуги. Установили, что температура воды, поставляемой жильцам, не соответствовала требованиям законодательства о техническом регулировании.
После выявленного нарушения прокуратура внесла представление ресурсоснабжающей организации с требованием устранить несоответствие. После этого организация приняла меры и систему горячего водоснабжения отрегулировали. В итоге температурный режим привели в соответствии с санитарными нормами и требованиями. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, собственникам квартир сделали перерасчет платы за горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: жители многоэтажки в Новокубанском районе пожаловались на проблемы с отоплением.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор
- МЧС предупредило о нагонной волне в Азовском море
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины