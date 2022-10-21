В Краснодаре жителям Комсомольского микрорайона «подогрели» горячую воду после прокурорской проверки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Прокуратура Карасунского округа получила жалобы жителей многоквартирных домов в Комсомольском микрорайоне на то, что из крана идет еле теплая вода.

Прокуратура провела проверку качества предоставления коммунальной услуги. Установили, что температура воды, поставляемой жильцам, не соответствовала требованиям законодательства о техническом регулировании.

После выявленного нарушения прокуратура внесла представление ресурсоснабжающей организации с требованием устранить несоответствие. После этого организация приняла меры и систему горячего водоснабжения отрегулировали. В итоге температурный режим привели в соответствии с санитарными нормами и требованиями. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, собственникам квартир сделали перерасчет платы за горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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