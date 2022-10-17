Центр Краснодара на три дня останется без горячей воды

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Подачу горячей воды ограничат для переподключения на теплосети «ТЭЦ — Центр города» в ночь на 18 октября.

До 20 октября включительно горячей воды не будет у жителей домов на участке улицы КИМ от Степана Разина до Ставропольской. Также в это время подачу горячей воды ограничат в районе Короткой, Кубанонабережной, Ленина и Красноармейской.

Рабочим необходимо выполнить работы по переключению основного оборудования в постоянный режим работы. Переключение выполнят с дренированием теплоносителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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