Центр Краснодара на три дня останется без горячей воды
Общество
17.10.2022 16:56
Подачу горячей воды ограничат для переподключения на теплосети «ТЭЦ — Центр города» в ночь на 18 октября.
До 20 октября включительно горячей воды не будет у жителей домов на участке улицы КИМ от Степана Разина до Ставропольской. Также в это время подачу горячей воды ограничат в районе Короткой, Кубанонабережной, Ленина и Красноармейской.
Рабочим необходимо выполнить работы по переключению основного оборудования в постоянный режим работы. Переключение выполнят с дренированием теплоносителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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