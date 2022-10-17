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Центр Краснодара на три дня останется без горячей воды

Общество
17.10.2022 16:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-krasnodara-na-tri-dnya-ostanetsya-bez-goryachej-vody
Центр Краснодара на три дня останется без горячей воды
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Подачу горячей воды ограничат для переподключения на теплосети «ТЭЦ — Центр города» в ночь на 18 октября.

До 20 октября включительно горячей воды не будет у жителей домов на участке улицы КИМ от Степана Разина до Ставропольской. Также в это время подачу горячей воды ограничат в районе Короткой, Кубанонабережной, Ленина и Красноармейской.

Рабочим необходимо выполнить работы по переключению основного оборудования в постоянный режим работы. Переключение выполнят с дренированием теплоносителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в отдельных районах Кубани начали включать отопление по заявочному принципу.

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