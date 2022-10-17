Кондратьев: в отдельных районах Кубани начали включать отопление по заявочному принципу

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Подготовку к отопительному сезону в муниципалитетах обсудили 17 октября на совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, сейчас весь комплекс ЖКХ Кубани готов к зиме. На подготовку к отопительному сезоны выделили около 6 млрд рублей.

«В отдельных районах начали включать отопление в социальных объектах, а также жилые дома по заявочному принципу. Важно учитывать и не повторить ошибки прошлого года, когда в некоторых районах без тепла оставались многоквартирные дома, детские сады и школы. Мы должны оперативно решать все возникающие вопросы и восстанавливать отопление в случае аварий в максимально короткие сроки», — отметил глава региона.

Для включения отопления кубанцы могут обратиться в ТСЖ, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что следует наладить межведомственное взаимодействие и поручил главам районов активно сотрудничать с ресурсоснабжающими организациями.

По словам министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина, во всех муниципалитетах уже утвердили паспорта готовности систем жизнеобеспечения, идут проверки Ростехнадзора. Он добавил, что теплоэнергетики заготовили для объектов соцсферы более 7,4 тыс. т угля и жидкого топлива и более 1,6 тыс. резервных источников электроэнергии. На случай возникновения ЧС сформировали около 1,2 тыс. аварийных бригад из 6,5 тыс. специалистов и 4,3 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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