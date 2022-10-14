В Краснодаре с 15 октября начнут включать отопление в домах по заявкам жителей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отопление во всех многоэтажках появится после того, как среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд будет ниже 8 градусов.

В связи с тем, что температура воздуха понижается, власти Краснодара приняли решение начать отопительный сезон по заявочному принципу раньше основного.

Краснодарцы могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с просьбой включить отопление в доме. Управляющие компании подадут эту заявку в ресурсоснабжающую организацию.

В школах, детских садах и больницах отопление дадут в первую очередь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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