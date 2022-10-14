В Краснодаре с 15 октября начнут включать отопление в домах по заявкам жителей
Общество
14.10.2022 17:55
Отопление во всех многоэтажках появится после того, как среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд будет ниже 8 градусов.
В связи с тем, что температура воздуха понижается, власти Краснодара приняли решение начать отопительный сезон по заявочному принципу раньше основного.
Краснодарцы могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с просьбой включить отопление в доме. Управляющие компании подадут эту заявку в ресурсоснабжающую организацию.
В школах, детских садах и больницах отопление дадут в первую очередь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Новороссийске отопительный сезон начнется 19 октября.
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