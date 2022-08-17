Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре жителям Карасунского округа вернули свет после блэкаута на 85 улицах

Общество
17.08.2022 06:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhitelyam-karasunskogo-okruga-vernuli-svet-posle-blekauta-na-85-ulitsah
В Краснодаре жителям Карасунского округа вернули свет после блэкаута на 85 улицах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В краевом центре 16 августа после сильного дождя друг за другом начали отключаться подстанции, питающие Карасунский округ. Сообщения об аварийных отключениях стали поступать около 20:00.

Сначала из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ЮВ-29» и «Л-106». Затем — «ПШ-403» и «ВП-331». Еще немного позже отключилась «ПБ-5». Вместе с тем обесточило почти полторы сотни трансформаторных подстанций. Порядка 85 улиц поочередно погрузились в темноту.

Около 22:00 диспетчер ОДС АО «НЭСК-Электросети» сообщил об устранении аварий на подстанциях «ПШ-403», «ХЛ-4», «ХЛ-3» и «ЮВ-29». Примерно к 23:00 восстановили «Л-106». Около 6:00 устранена авария на подстанции «ПБ-5».

Таким образом, потребители, ранее попавшие в зоны отключения, запитаны, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошла еще одна авария во время устранения блэкаута в Карасунском округе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
  6. Путин подписал указ о введении в России звания «Мать-героиня»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
Прямой эфир
Мы в соцсетях