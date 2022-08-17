В Краснодаре жителям Карасунского округа вернули свет после блэкаута на 85 улицах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В краевом центре 16 августа после сильного дождя друг за другом начали отключаться подстанции, питающие Карасунский округ. Сообщения об аварийных отключениях стали поступать около 20:00.

Сначала из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ЮВ-29» и «Л-106». Затем — «ПШ-403» и «ВП-331». Еще немного позже отключилась «ПБ-5». Вместе с тем обесточило почти полторы сотни трансформаторных подстанций. Порядка 85 улиц поочередно погрузились в темноту.

Около 22:00 диспетчер ОДС АО «НЭСК-Электросети» сообщил об устранении аварий на подстанциях «ПШ-403», «ХЛ-4», «ХЛ-3» и «ЮВ-29». Примерно к 23:00 восстановили «Л-106». Около 6:00 устранена авария на подстанции «ПБ-5».

Таким образом, потребители, ранее попавшие в зоны отключения, запитаны, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошла еще одна авария во время устранения блэкаута в Карасунском округе.