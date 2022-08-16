В Краснодаре произошла еще одна авария во время устранения блэкаута в Карасунском округе
Происшествия
16.08.2022 22:57
Еще одно — седьмое за день — аварийное отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе поздно вечером 16 августа.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены подстанция «ПБ-5» и 27 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Бородинской, Горной, Кубанонабережной, Пашковского проспекта, Станичной и Заводской, сообщает ЕДДС Краснодара.
Ко времени этого аварийного отключения специалисты АО «НЭСК-Электросети» устранили пять предыдущих аварий, вернули в строй подстанции «ПШ-403», «ХЛ-4», «ХЛ-3», «Л-106» и «ЮВ-29» и 60 трансформаторных подстанций.
Работы на сетях продолжаются.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», число отключившихся подстанций в Карасунском округе превысило сотню.
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