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В Краснодаре произошла еще одна авария во время устранения блэкаута в Карасунском округе

Происшествия
16.08.2022 22:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-eshhe-odna-avariya-vo-vremya-ustraneniya-blekauta-v-karasunskom-okruge
В Краснодаре произошла еще одна авария во время устранения блэкаута в Карасунском округе
Видео канала «Кубань 24»

Еще одно — седьмое за день — аварийное отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе поздно вечером 16 августа.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены подстанция «ПБ-5» и 27 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Бородинской, Горной, Кубанонабережной, Пашковского проспекта, Станичной и Заводской, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ко времени этого аварийного отключения специалисты АО «НЭСК-Электросети» устранили пять предыдущих аварий, вернули в строй подстанции «ПШ-403», «ХЛ-4», «ХЛ-3», «Л-106» и «ЮВ-29» и 60 трансформаторных подстанций.

Работы на сетях продолжаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число отключившихся подстанций в Карасунском округе превысило сотню.

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