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В Краснодаре число отключившихся подстанций в Карасунском округе достигло 111

Происшествия
16.08.2022 21:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-chislo-otklyuchivshihsya-podstantsij-v-karasunskom-okruge-dostiglo-86
В Краснодаре число отключившихся подстанций в Карасунском округе достигло 111
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре 16 августа около 21:00 произошла пятая за вечер крупная авария на электросетях.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ПШ-403» и ПС «ВП-331», а также еще 51 трансформаторная подстанция.

Без электроэнергии остались жители улиц 8 Марта, Крайней, Сычева, Седина, Крылатой, 1 Мая, Бершанской, Фадеева, Красивой, Ясеневой, Гагарина, Светлой, Богатырской, Крайней, Пригородной, Ржаной, Трактовой, Первомайской, Знаменской, Березовой, Заповедной, Союзной, Богатырской, Антоновской, Вешней, Выездной, Лавровой, Энтузиастов, Платиновой и Сосновой.

На место выехала аварийная бригада, идут работы по ликвидации последствий энергоаварии, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошла крупная энергоавария в Карасунском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ЮВ-29» и «Л-106». Обесточило 60 трансформаторных подстанций.

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