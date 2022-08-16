Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полный блэкаут: в Краснодаре произошла крупная энергоавария в Карасунском округе

Происшествия
16.08.2022 20:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-krupnaya-energoavariya-v-karasunskom-okruge
Полный блэкаут: в Краснодаре произошла крупная энергоавария в Карасунском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщения об аварийном отключении электроэнергии поступили из ЕДДС Краснодара 16 августа около 20:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ЮВ-29» и «Л-106». Также отключены 60 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Сторожевой, Вольной, Оружейной, Островной, Раздольной, Тихомировской, Огородной, Жукова, Потемкина, Бригадной, Мичурина, Обрезной, Хуторской, Шоссейной, Приморской, Радужной, Быкова, Пластунской, Шереметьевской, Казачьей, Уманской, Лукьяненко, Наримановской, Тупиковой, Ореховой, Молодежной, Обрезной, Строительной, Белградской, Сербской, Донбасской, Победы, Болгарской, Феодоссийской, Шипкинской, Фадеева, Бородинской, Кирова, Плиева, Кубанской, Мачуги, Пушкина, Колхозной, Почтовой, Шевченко, Бершанской, Гоголя, Ленина и Октябрьской.

Точное время устранения аварий не сообщается. На местах работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 9 августа из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «К-109» и 24 трансформаторные подстанции.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
  6. Путин подписал указ о введении в России звания «Мать-героиня»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях