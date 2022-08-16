Полный блэкаут: в Краснодаре произошла крупная энергоавария в Карасунском округе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщения об аварийном отключении электроэнергии поступили из ЕДДС Краснодара 16 августа около 20:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ЮВ-29» и «Л-106». Также отключены 60 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Сторожевой, Вольной, Оружейной, Островной, Раздольной, Тихомировской, Огородной, Жукова, Потемкина, Бригадной, Мичурина, Обрезной, Хуторской, Шоссейной, Приморской, Радужной, Быкова, Пластунской, Шереметьевской, Казачьей, Уманской, Лукьяненко, Наримановской, Тупиковой, Ореховой, Молодежной, Обрезной, Строительной, Белградской, Сербской, Донбасской, Победы, Болгарской, Феодоссийской, Шипкинской, Фадеева, Бородинской, Кирова, Плиева, Кубанской, Мачуги, Пушкина, Колхозной, Почтовой, Шевченко, Бершанской, Гоголя, Ленина и Октябрьской.

Точное время устранения аварий не сообщается. На местах работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

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