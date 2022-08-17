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В Краснодаре жителя Армении осудили на 4,5 года за стрельбу из-за музыкальных вкусов

Происшествия
17.08.2022 13:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhitelya-armenii-osudili-na-4-5-goda-za-strelbu-iz-za-muzykalnyh-vkusov
В Краснодаре жителя Армении осудили на 4,5 года за стрельбу из-за музыкальных вкусов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент случился почти семь лет назад — 7 ноября 2015 года в одном из краснодарских ресторанов в переулке Платановом.

В ресторане гражданин Республики Армения отмечал день рождения друга. Там он поспорил с незнакомцем из-за музыкальных предпочтений. Во время ссоры мужчина ударил оппонента, а затем разбил бутылку и начал угрожать друзьям пострадавшего, которые пришли на помощь. Знакомые нападавшего попытались остановить его и отобрали у него стеклянную «розочку», после чего началась драка уже между компаниями.

В какой-то момент зачинщик потасовки достал травматический пистолет и выстрелил. Один из участников драки упал и потерял сознание. Его доставили в больницу. Стрелявший скрылся с места преступления.

Дело передали в суд. Обвиняемый вину не признал, так как считал, что его действия носили оборонительный характер. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия из хулиганских побуждений. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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