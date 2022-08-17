В Краснодаре пьяный мужчина размахивал ножом в кафе
Происшествия
17.08.2022 10:00
Инцидент произошел в ночь на 17 августа в одном из кафе на улице Восточно-Кругликовской.
Мужчина отдыхал в кафе и после употребления алкогольных напитков начал вести себя неуважительно по отношению к окружающим. Он выражался нецензурными словами и провоцировал конфликт с персоналом и другими посетителями кафе.
Охранник попытался вывести агрессивного мужчину из заведения, но он достал нож и начал им размахивать. Сотрудники кафе вызвали вневедомственному охрану.
Дебошир пытался уехать на такси, но не успел. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 43-летнего мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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