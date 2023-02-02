В Краснодаре жители Восточно-Кругликовского микрорайона остались без света из-за аварии
Происшествия
02.02.2023 11:04
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 2 февраля.
Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «Северо-Восточная-353» и 14 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: 1-го Мая, 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электроэнергии в Восточно-Кругликовском микрорайоне уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: аварийное отключение 2 февраля оставило без света три улицы в Фестивальном микрорайоне Краснодара. без электричества находятся жители домов на улицах Стахановской, Гаражной и в проезде Репина.
Популярные новости
- Стеклянную посуду, оружие и украшения возрастом 2 тыс. лет нашли в могильнике под Анапой
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
- Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России