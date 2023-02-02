В Краснодаре жители Восточно-Кругликовского микрорайона остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 2 февраля.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «Северо-Восточная-353» и 14 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: 1-го Мая, 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электроэнергии в Восточно-Кругликовском микрорайоне уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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