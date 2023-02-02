Аварийное отключение оставило без света три улицы в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
02.02.2023 07:17
Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 7 февраля в 7:07.
В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Стахановской, Гаражной и в проезде Репина.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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