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Аварийное отключение оставило без света три улицы в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-tri-ulitsy-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света три улицы в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 7 февраля в 7:07.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Стахановской, Гаражной и в проезде Репина.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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