Аварийное отключение оставило без света три улицы в Прикубанском округе Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 7 февраля в 7:07.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Стахановской, Гаражной и в проезде Репина.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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