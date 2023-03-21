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В Краснодаре жители Царского села остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-tsarskogo-sela-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители Царского села остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло вечером 21 марта.

Из-за повреждения на линии оказались отключены ПС «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Школьной, Тихорецкой, Филатова, Черниговской, Кругликовской, Пустовойта и Подсолнечной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии 21 марта без света остались более восьми улиц в центре города. Без электроэнергии остались жители улиц Передовой, Ипподромной, Щорса, Филатова, 9 Мая, Северной, Отрадной и Володарского.

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