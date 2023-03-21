В Краснодаре жители Царского села остались без света из-за аварии
Происшествия
21.03.2023 19:39
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло вечером 21 марта.
Из-за повреждения на линии оказались отключены ПС «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Школьной, Тихорецкой, Филатова, Черниговской, Кругликовской, Пустовойта и Подсолнечной.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии 21 марта без света остались более восьми улиц в центре города. Без электроэнергии остались жители улиц Передовой, Ипподромной, Щорса, Филатова, 9 Мая, Северной, Отрадной и Володарского.
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