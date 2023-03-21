В Краснодаре жители Царского села остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло вечером 21 марта.

Из-за повреждения на линии оказались отключены ПС «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Школьной, Тихорецкой, Филатова, Черниговской, Кругликовской, Пустовойта и Подсолнечной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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