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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более восьми улиц в центре города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-bolee-vosmi-ulits-v-tsentre-goroda
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более восьми улиц в центре города
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 марта в 12:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «СВ-141» и еще 13 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Передовой, Ипподромной, Щорса, Филатова, 9 Мая, Северной, Отрадной, Володарского и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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