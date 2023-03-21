В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более восьми улиц в центре города
Происшествия
21.03.2023 12:17
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 марта в 12:00.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «СВ-141» и еще 13 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Передовой, Ипподромной, Щорса, Филатова, 9 Мая, Северной, Отрадной, Володарского и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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