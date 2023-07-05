В Краснодаре жители Царского села и Школьного микрорайона остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло 5 июля около 16:00.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-450» и 12 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Школьной, Филатова, Пустовойта, Черниговской, Благодарной, Кругликовской, Богучарской, Академической и Подсолнечной.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Электричества сейчас также нет на улицах Восточно-Кругликовской, Баканской, 1-м и 2-м Теплых проездах. По данным «НЭСК» восстановить подачу электричества в Школьном микрорайоне и Царском селе планируют до 20:00.

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