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В Краснодаре жители Царского села и Школьного микрорайона остались без света из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-tsarskogo-sela-i-shkolnogo-mikrorajona-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
В Краснодаре жители Царского села и Школьного микрорайона остались без света из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло 5 июля около 16:00.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-450» и 12 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Школьной, Филатова, Пустовойта, Черниговской, Благодарной, Кругликовской, Богучарской, Академической и Подсолнечной.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Электричества сейчас также нет на улицах Восточно-Кругликовской, Баканской, 1-м и 2-м Теплых проездах. По данным «НЭСК» восстановить подачу электричества в Школьном микрорайоне и Царском селе планируют до 20:00.

Читайте также: энергоавария 5 июля оставила без света жителей 13 улиц в Краснодаре. Без электроэнергии остались жители улиц Красивой, Ясеневой, Гагарина, Светлой, Богатырской, Крайней, Пшеничной, Ржаной, Трактовой, Союзной, Угловой, Вешней и Выездной.

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