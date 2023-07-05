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Энергоавария оставила без света жителей 13 улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/energoavariya-ostavila-bez-sveta-zhitelej-13-ulits-v-krasnodare
Энергоавария оставила без света жителей 13 улиц в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 июля в 11:06.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВП-331» и 25 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Красивой, Ясеневой, Гагарина, Светлой, Богатырской, Крайней, Пшеничной, Ржаной, Трактовой, Союзной, Угловой, Вешней и Выездной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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