Энергоавария оставила без света жителей 13 улиц в Краснодаре
Происшествия
05.07.2023 11:17
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 июля в 11:06.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВП-331» и 25 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Красивой, Ясеневой, Гагарина, Светлой, Богатырской, Крайней, Пшеничной, Ржаной, Трактовой, Союзной, Угловой, Вешней и Выездной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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