Без света из-за аварии на сетях остались 8 улиц в районе Пашковской переправы в Краснодаре
Происшествия
28.06.2023 13:42
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 28 июня в 13:20.
Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанция ПС «ПБ – 5» и еще 16 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители улиц Бородинской, Пашковский перекат, Горной, Заводской, Кубанонабережной, Степной, Ессентукской и Горячеключевской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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