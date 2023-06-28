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Без света из-за аварии на сетях остались 8 улиц в районе Пашковской переправы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-avarii-na-setyah-ostalis-8-ulits-v-rajone-pashkovskoj-perepravy-v-krasnodare
Без света из-за аварии на сетях остались 8 улиц в районе Пашковской переправы в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 28 июня в 13:20.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанция ПС «ПБ – 5» и еще 16 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Бородинской, Пашковский перекат, Горной, Заводской, Кубанонабережной, Степной, Ессентукской и Горячеключевской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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