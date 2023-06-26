В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители поселка Индустриального

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 26 июня в 8:26.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Лорис-110» и 18 еще трансформаторных подстанций.

В поселке Индустриальном без света остались улицы Восточная, Гагарина, Дорожная, Зеленая, Комсомольская, Школьная, Богданченко, Власова, Едаменко, Солнечная, Савина и переулок Дорожный.

Аварийная бригада уже работает на месте, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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