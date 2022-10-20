В Краснодаре жители Школьного микрорайона остались без воды

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об аварийном отключении холодного и горячего водоснабжения вечером 20 октября сообщили жильцы домов на улице Школьной. Они рассказали, что без воды остался весь микрорайон.

По информации жильцов, вода в этот район поступает из резервуара ВНИИМК, который, в свою очередь, наполняется из сетей, принадлежащих «Краснодартеплоэнерго». Из-за аварии на сетях резервуар опустел и его не успевают наполнять.

В ЕДДС Краснодара подтвердили, что причиной отключения воды стала авария на сетях.

«Произошли порывы на сетях «Краснодартеплоэнерго». Ведутся ремонтные работы. Воду дадут сразу, как только наполнится резервуар. Ориентировочно — в течение двух часов [20:00-21:00]», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ЕДДС Краснодара.

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