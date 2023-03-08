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В Краснодаре жители Школьного микрорайона и Царского села остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-shkolnogo-mikrorajona-i-tsarskogo-sela-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители Школьного микрорайона и Царского села остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 8 марта.

Из-за повреждения на линии отключилась ПС «СВ-450» и 10 трансформаторных подстанций. В результате аварии без электричества временно остались жители многоквартирных и частных домов на улицах: Школьной, Филатова, Пустовойта, Академической и Черниговской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электроэнергии в Школьном микрорайоне и Царском селе уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: утром 4 марта аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара.

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