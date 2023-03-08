В Краснодаре жители Школьного микрорайона и Царского села остались без света из-за аварии
Происшествия
08.03.2023 10:56
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 8 марта.
Из-за повреждения на линии отключилась ПС «СВ-450» и 10 трансформаторных подстанций. В результате аварии без электричества временно остались жители многоквартирных и частных домов на улицах: Школьной, Филатова, Пустовойта, Академической и Черниговской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электроэнергии в Школьном микрорайоне и Царском селе уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
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