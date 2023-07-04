В Краснодаре жители Пашковки остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло вечером 4 июля.

Из-за повреждения на линии электропередачи оказались обесточены ПС «ПБ-2» и 39 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Ярославской, Горячеключевской, Волгоградской, Криничной, Малой крайней, Почтовой, Мира, Демченко, Леонида Лаврова, Атамана Лысенко, Комсомольской, 2-ой Полевой, Крупской, Джубгинской, Урожайной и др.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В «НЭСК» уточнили, что возобновить подачу электричества в Пашковском жилом массиве ориентировочно планируют к 19:00.

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