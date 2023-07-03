В Краснодаре жители Дубинки остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 3 июля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ХБК-310» и 10 трансформаторных подстанций. Без электричества временно остались жители улиц: Ставропольской, Бургасской, Старокубанской, Новой, Свободной, а также 1-го и 2-го проезда Стасова.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на Дубинке уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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