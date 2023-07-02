Девять населенных пунктов в Туапсинском районе частично остаются без света после ливня

Накануне, 1 июля, стихия ударила по Туапсинскому району. Мощный ливень подтопил территории. Сильнее всего досталось Джубге, более того, трассу на границе с Сочи пришлось перекрыть из-за затопления и смерча.

Подтопления вывели из строя трансформаторные подстанции. В результате чего без света частично остались жители села Бжид, Молдавановки, Дефановки, Бухты Инал, Джубги, Гойтха, села Горского, Лермонтово, хутора Полковничьего.

Специалисты «Россети Кубань» проводят восстановительные работы, при необходимости откачивают воду с объектов и просушивают оборудование. Постепенно энергетики будут подключать дизельные мобильные генераторы.

Электроснабжение в Туапсинском районе обещают восстановить поэтапно — 2 июля до 20:00.

В пресс-службе «Россети Кубань» людям напомнили о том, что категорически запрещается самостоятельно осуществлять работы на объектах электросетевого комплекса.

Узнать информацию о восстановлении электроэнергии и сообщить о нарушениях можно по телефону: 8-800-220-0-220.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Джубга 1 июля прошел ливневый дождь. Реки из русел не вышли.