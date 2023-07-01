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Мощный ливень ударил по поселку Джубга в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshhnyj-liven-udaril-po-poselku-dzhubga-v-tuapsinskom-rajone
Мощный ливень ударил по поселку Джубга в Туапсинском районе
Фото "Кубань 24"

Стихия обрушилась на поселок Джубга в Туапсинском районе днем 1 июля. Видеозаписи с подтопленных улиц выложили в соцсети очевидцы.

Также, по сообщениям местных жителей, в поселке произошло аварийное отключение электричества и воды.

«В поселке Джубга прошел ливневый дождь. Реки из русел не вышли. Местами ливневая канализация не справилась с напором воды. Сейчас ведется откачка воды», — сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате выхода смерча на берег произошло обильное выпадение осадков. Участок дороги частично затопило, движение автомобилей ограничили. В 16:26 в ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили о возобновлении движения по этому участку трассы.

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