Трассу в Туапсинском районе перекрыли из-за ливня и смерча

Временные ограничения движения ввели в районе поселка Джубга на трассе Джубга — Сочи на участке 2 км 700 м до 4 км.

В результате выхода смерча на берег произошло обильное выпадение осадков, участок трассы частично оказался затоплен. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Движение автомобилей возобновят, как только движение по проезжей части будет безопасным.

«Призываем водителей временно отказаться от поездок в данном направлении», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На месте дежурят четыре единицы спецтехники и шесть человек линейного персонала, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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