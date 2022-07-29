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В Краснодаре жители Музыкального района остались без света из-за аварии

Происшествия
29.07.2022 15:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-muzykalnogo-rajona-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители Музыкального района остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 29 июля.

В результате аварии электричество отключили на улицах: Московской, Ахтарской, Есенина и Мусоргского. В зоне отключения находятся только многоквартирные дома.

Сейчас специалисты выясняют причину энергоаварии. На месте работает бригада энергетиков. Когда в Музыкальном микрорайоне подачу электричества восстановят в обычном режиме, пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре вечером 28 июля жители 10 улиц остались без света из-за аварии.

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