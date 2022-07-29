В Краснодаре жители Музыкального района остались без света из-за аварии
Происшествия
29.07.2022 15:49
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 29 июля.
В результате аварии электричество отключили на улицах: Московской, Ахтарской, Есенина и Мусоргского. В зоне отключения находятся только многоквартирные дома.
Сейчас специалисты выясняют причину энергоаварии. На месте работает бригада энергетиков. Когда в Музыкальном микрорайоне подачу электричества восстановят в обычном режиме, пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.
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