В Краснодаре жители Музыкального района остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 29 июля.

В результате аварии электричество отключили на улицах: Московской, Ахтарской, Есенина и Мусоргского. В зоне отключения находятся только многоквартирные дома.

Сейчас специалисты выясняют причину энергоаварии. На месте работает бригада энергетиков. Когда в Музыкальном микрорайоне подачу электричества восстановят в обычном режиме, пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

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