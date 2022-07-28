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В Краснодаре жители 10 улиц остались без света из-за аварии

Происшествия
28.07.2022 19:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-10-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители 10 улиц остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электричества произошло в микрорайонах ХБК и Черемушки вечером 28 июля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены 13 трансформаторных подстанций.

Сейчас электроэнергии нет на улицах: Ставропольская, 2-я Пятилетка, Селезнева, Ялтинская, Глинки, Иркутская, Енисейская, Новосибирская, Амурская и Казанская.

На месте аварии уже работает бригада энергетиков. Когда подачу электричества в Карасунском округе восстановят в обычном режиме пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре жители 7 СНТ на Ростовском шоссе уже почти сутки сидят без света.

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