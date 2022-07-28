В Краснодаре жители 10 улиц остались без света из-за аварии
Происшествия
28.07.2022 19:44
Аварийное отключение электричества произошло в микрорайонах ХБК и Черемушки вечером 28 июля.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены 13 трансформаторных подстанций.
Сейчас электроэнергии нет на улицах: Ставропольская, 2-я Пятилетка, Селезнева, Ялтинская, Глинки, Иркутская, Енисейская, Новосибирская, Амурская и Казанская.
На месте аварии уже работает бригада энергетиков. Когда подачу электричества в Карасунском округе восстановят в обычном режиме пока неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.
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