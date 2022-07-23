В Краснодаре жители 7 СНТ на Ростовском шоссе уже почти сутки сидят без света

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электричества в ряде садовых товариществ в районе Ростовского шоссе произошло 22 июля. По словам местных жителей, они уже почти сутки находятся без света.

В справочной службе «НЭСК» интернет-порталу «Кубань 24» утром 23 июля сообщили, что аварийно-восстановительные работы по-прежнему продолжаются в садовых товариществах: Медик, Дружба, Строитель, Хуторок Южный, Связист, Транспортник и Надежда, а также на улицах Новая, Клубничная и Розовая.

На месте работают аварийные бригады энергетиков. Восстановить подачу электричества в СНТ на Ростовском шоссе планируют к 13:00.

В соцсетях местные жители также сообщили, что электричества сейчас частично нет в садовых товариществах: Калина, Краснодаргорстрой и 50 лет Октября.

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