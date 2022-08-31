В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло вечером 31 августа. Из-за повреждения кабеля 6 трансформаторных подстанций оказались обесточены.

Сейчас без света остаются жители многоквартирных домов по улицам: Есенина, Мусоргского и Жигуленко.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии в Музыкальный микрорайон уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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