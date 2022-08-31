Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии

Происшествия
31.08.2022 18:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-muzykalnogo-mikrorajona-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло вечером 31 августа. Из-за повреждения кабеля 6 трансформаторных подстанций оказались обесточены.

Сейчас без света остаются жители многоквартирных домов по улицам: Есенина, Мусоргского и Жигуленко.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии в Музыкальный микрорайон уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Горячем Ключе 31 августа из-за энергоаварии без света остались жители села Фанагорийского.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. ФК «Сочи» на матче с «Уралом» вручил футболку Кристиана Нобоа юному болельщику из Кургана
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Центральный аппарат СК взял на контроль дело о смерти младенца в больнице на Кубани
  6. Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области
Прямой эфир
Мы в соцсетях