В Горячем Ключе из-за энергоаварии без света остались жители села Фанагорийского
Происшествия
31.08.2022 07:50
Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 августа в 22:45.
В результате село Фанагорийское полностью осталось без света. На место прибыла ремонтная бригада АО «НЭСК». В 1:35 поврежденный участок обнаружили. Для продолжения работ потребовалась лаборатория.
Ремонтные работы будут продолжены 31 августа с 8:00, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.
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