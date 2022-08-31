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В Горячем Ключе из-за энергоаварии без света остались жители села Фанагорийского

Происшествия
31.08.2022 07:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-sela-fanagorijskogo
В Горячем Ключе из-за энергоаварии без света остались жители села Фанагорийского
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 августа в 22:45.

В результате село Фанагорийское полностью осталось без света. На место прибыла ремонтная бригада АО «НЭСК». В 1:35 поврежденный участок обнаружили. Для продолжения работ потребовалась лаборатория.

Ремонтные работы будут продолжены 31 августа с 8:00, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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