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В Горячем Ключе из-за энергоаварии без света остались 26 тыс. человек

Происшествия
30.08.2022 15:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-26-tys-chelovek
В Горячем Ключе из-за энергоаварии без света остались 26 тыс. человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 августа в 11:45 на питающем центре на улице Ленина, 179.

В результате вышли из строя изоляторы и перегорели шины высокого напряжения. Отключились 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 26 тыс. человек, и 34 социально-значимых объекта.

На место уже выехали ремонтные бригады АО «НЭСК-Горячеключэлектросеть» и АО «Кубаньэнерго». Восстановить электроснабжение планируют до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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