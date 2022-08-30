В Горячем Ключе из-за энергоаварии без света остались 26 тыс. человек
Происшествия
30.08.2022 15:48
Аварийное отключение электроэнергии произошло 30 августа в 11:45 на питающем центре на улице Ленина, 179.
В результате вышли из строя изоляторы и перегорели шины высокого напряжения. Отключились 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 26 тыс. человек, и 34 социально-значимых объекта.
На место уже выехали ремонтные бригады АО «НЭСК-Горячеключэлектросеть» и АО «Кубаньэнерго». Восстановить электроснабжение планируют до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.
Читайте также: в Крымском районе из-за ночной грозы жители остались без света.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
- Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге