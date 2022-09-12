В Краснодаре жители Гидростроя остались без света из-за аварии
Происшествия
12.09.2022 18:45
Аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Гидростроителей произошло вечером 12 сентября. Причины уточняются.
Сейчас света нет на улицах: Снесарева, Невкипелова, Гидростроителей, Благоева, Игнатова, Трудовой Славы и Автолюбителей.
В контакт-центре «НЭСК-электросети» сообщили, что восстановить подачу электричества на Гидрострое планируют к 23:00.
В ЕДДС Краснодара уточнили, что из-за аварии оказались обесточены ПС «ПЧ-201» и 13 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада.
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