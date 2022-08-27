В Краснодаре жители еще 14 улиц остались без света из-за аварий

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В краевом центре 27 августа продолжаются аварийные отключения электроэнергии в разных районах города. Из-за повреждения кабельной линии оказались обесточены ПС «СВ-444» и 18 трансформаторных подстанций.

Сейчас света нет в районе ККБ № 1 по улицам: 1-го Мая, Российская, 40-летия Победы, Черкасской, Памирской, Таймырской, Шпака, 21-го Партсъезда и Подольской.

На места аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-Электросети» уточнили, что в Краснодаре сейчас также нет электричества на улицах: Весенней, 2-ой Российской, Закатной, Дзержинского и Лизы Чайкиной.

Устранить последствия энергоаварий в краевой столице планируют к 21:00.

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