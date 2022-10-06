В Краснодаре жители двух улиц в Западном округе остались без газа
Происшествия
06.10.2022 11:47
Об аварийном отключении газоснабжения в Западном внутригородском округе сообщили 6 октября в 11:36.
В настоящее время без газа находятся жители домов на улице Гагарина, 135, 137, 139 и улице Котовского, 113/1, 115, 117.
На месте работает аварийная бригада. Ведутся работы по замене участка газопровода низкого давления. Ориентировочное время завершения работ уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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