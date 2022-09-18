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В Краснодаре жители четырех улиц остались без холодной воды из-за аварии

Происшествия
18.09.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-chetyreh-ulits-ostalis-bez-holodnoj-vody-iz-za-avarii
В Краснодаре жители четырех улиц остались без холодной воды из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 сентября в 8:20.

В результате утечки на водоводе на улице Фадеева, 419, отключили подача холодного водоснабжения жителям улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.

На месте работают ремонтная бригада, проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань «, утечки по этом адресу ранее оставили без воды жителей этих же улиц 16 и 17 сентября.

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