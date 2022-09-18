В Краснодаре жители четырех улиц остались без холодной воды из-за аварии
Происшествия
18.09.2022 09:00
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 сентября в 8:20.
В результате утечки на водоводе на улице Фадеева, 419, отключили подача холодного водоснабжения жителям улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.
На месте работают ремонтная бригада, проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань «, утечки по этом адресу ранее оставили без воды жителей этих же улиц 16 и 17 сентября.
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