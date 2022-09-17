В Краснодаре четыре улицы остались без холодного водоснабжения
Происшествия
17.09.2022 08:15
Утром 17 сентября в Карасунском округе Краснодара обнаружили скрытую утечку на улице Фадеева, 417. Из-за аварии на трубопроводе произошло отключение холодного водоснабжения.
Воды нет в домах на улицах Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.
Автомобили с технической водой для жителей стоят по адресам: улицы Лавочкина, 13/1 и 1 Мая, 75/1.
На месте утечки идут аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утечка по этому адресу ранее оставила без воды эти же улицы 16 сентября.
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