В Краснодаре четыре улицы остались без холодного водоснабжения

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Утром 17 сентября в Карасунском округе Краснодара обнаружили скрытую утечку на улице Фадеева, 417. Из-за аварии на трубопроводе произошло отключение холодного водоснабжения.

Воды нет в домах на улицах Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.

Автомобили с технической водой для жителей стоят по адресам: улицы Лавочкина, 13/1 и 1 Мая, 75/1.

На месте утечки идут аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утечка по этому адресу ранее оставила без воды эти же улицы 16 сентября.