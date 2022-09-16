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В Краснодаре жители 4 улиц остались без воды из-за утечки на водопроводе

Происшествия
16.09.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-4-ulits-ostalis-bez-vody-iz-za-utechki-na-vodoprovode
В Краснодаре жители 4 улиц остались без воды из-за утечки на водопроводе
Фото pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 16 сентября около 8:50.

В результате скрытой утечки в районе дома № 417 на улице Фадеева отключили подачу холодной воды жителям улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.

Около домов № 13/1 на улице Лавочкина и № 75/1 на улице 1 Мая стоят автоцистерны с технической водой. Специалисты приступили к ремонтным работам, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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