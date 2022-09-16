В Краснодаре жители 4 улиц остались без воды из-за утечки на водопроводе
Происшествия
16.09.2022 09:00
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 16 сентября около 8:50.
В результате скрытой утечки в районе дома № 417 на улице Фадеева отключили подачу холодной воды жителям улиц Фадеева, Лавочкина, Бершанской и 1 Мая.
Около домов № 13/1 на улице Лавочкина и № 75/1 на улице 1 Мая стоят автоцистерны с технической водой. Специалисты приступили к ремонтным работам, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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