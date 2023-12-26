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В Краснодаре жители более 40 домов в ЧМР останутся без воды в ночь на 27 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-bolee-40-domov-v-chmr-ostanutsya-bez-vody-v-noch-na-27-dekabrya
В Краснодаре жители более 40 домов в ЧМР останутся без воды в ночь на 27 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Плановое отключение водоснабжения в микрорайоне Черемушки связано с проведением ремонтных работ на местной насосной станции.

С 23:00 26 декабря воду отключат в жилых домах на улицах:

  • Ставропольской № 123/1, 193, 195,197, 199 и 201;
  • Селезнева № 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196 и 198;
  • Старокубанской № 123, 125, 127, 129, 197 и 199.

Восстановить подачу водоснабжения в Черемушках планирую к 6:00 27 декабря, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: жители 40 улиц в Сочи почти на сутки остались без воды из-за аварии. Водоснабжение на курорте отключили 25 декабря с 22:00.

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