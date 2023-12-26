В Краснодаре жители более 40 домов в ЧМР останутся без воды в ночь на 27 декабря

Плановое отключение водоснабжения в микрорайоне Черемушки связано с проведением ремонтных работ на местной насосной станции.

С 23:00 26 декабря воду отключат в жилых домах на улицах:

Ставропольской № 123/1, 193, 195,197, 199 и 201;

№ 123/1, 193, 195,197, 199 и 201; Селезнева № 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196 и 198;

№ 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196 и 198; Старокубанской № 123, 125, 127, 129, 197 и 199.

Восстановить подачу водоснабжения в Черемушках планирую к 6:00 27 декабря, сообщает МЦУ Краснодара.

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