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В Краснодаре жители более 20 улиц Восточно-Кругликовского микрорайона остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-bolee-20-ulits-vostochno-kruglikovskogo-mikrorajona-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители более 20 улиц Восточно-Кругликовского микрорайона остались без света из-за аварии
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло вечером 25 августа.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ВП-554» и 11 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц Черкассой, Восточно-Кругликовской, Александровской, Алексеевской, Елисейской, Константиновской, Николаевской, переулка Каретного, Романовской, Тарасовской, Федоровской, переулка Чудного, Букетной, Букетного прозда, Михайловской, Смирновской, Столыпинской, Фермерской, 3-го и 4-го Апшеронского проездов, Платнировской, Соколовской, 1 Мая, Староминской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: крупная энергоавария оставила без света жителей почти 40 улиц в Прикубанском округе Краснодара.

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