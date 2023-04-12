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В Краснодаре жители 8 улиц в Прикубанском округе остались без электричества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-8-ulits-v-prikubanskom-okruge-ostalis-bez-elektrichestva
В Краснодаре жители 8 улиц в Прикубанском округе остались без электричества
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в северной части города произошло вечером 12 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-444» и 19 трансформаторных подстанций. Свет отключили в многоквартирных и частных домах на улицах: 40-летия Победы, Зиповской, Российской, Черкасской, Памирской, Солнечной, 1-го Мая и Шпака.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанском округе уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители хутора Ленина в Краснодаре вечером 12 апреля остались без света из-за аварии. Свет отключили на улицах: Наримановской, Молодежной, Курганной, Пластунской, Васюринской, Огородной и Ореховой.

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