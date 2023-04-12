В Краснодаре жители 8 улиц в Прикубанском округе остались без электричества
Общество
12.04.2023 22:00
Аварийное отключение электроэнергии в северной части города произошло вечером 12 апреля.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-444» и 19 трансформаторных подстанций. Свет отключили в многоквартирных и частных домах на улицах: 40-летия Победы, Зиповской, Российской, Черкасской, Памирской, Солнечной, 1-го Мая и Шпака.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанском округе уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: жители хутора Ленина в Краснодаре вечером 12 апреля остались без света из-за аварии. Свет отключили на улицах: Наримановской, Молодежной, Курганной, Пластунской, Васюринской, Огородной и Ореховой.
Популярные новости
- Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
- Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре
- В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
- Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»