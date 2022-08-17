Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре жители 8 улиц в хуторе Ленина остались без света из-за аварии

Происшествия
17.08.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-8-ulits-v-hutore-lenina-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
В Краснодаре жители 8 улиц в хуторе Ленина остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло утром 17 августа.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ХЛ-4» и 17 трансформаторных подстанций.

В хуторе Ленина без света остались жители улиц: Радужная, Казачья, Наримановская, Мичурина, Приморская, Шереметьевская, Лукьяненко и Ореховая.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Карасунском округе Краснодара утром 17 августа снова произошло аварийное отключение света.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
  6. В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
Прямой эфир
Мы в соцсетях