В Краснодаре жители 8 улиц в хуторе Ленина остались без света из-за аварии

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло утром 17 августа.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ХЛ-4» и 17 трансформаторных подстанций.

В хуторе Ленина без света остались жители улиц: Радужная, Казачья, Наримановская, Мичурина, Приморская, Шереметьевская, Лукьяненко и Ореховая.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

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