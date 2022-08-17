В Краснодаре жители 8 улиц в хуторе Ленина остались без света из-за аварии
Происшествия
17.08.2022 11:15
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло утром 17 августа.
Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ХЛ-4» и 17 трансформаторных подстанций.
В хуторе Ленина без света остались жители улиц: Радужная, Казачья, Наримановская, Мичурина, Приморская, Шереметьевская, Лукьяненко и Ореховая.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Карасунском округе Краснодара утром 17 августа снова произошло аварийное отключение света.
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