В Карасунском округе Краснодара утром 17 августа снова произошло аварийное отключение света
Происшествия
17.08.2022 06:21
В краевом центре ранним утром 17 августа после тотального вечернего блэкаута в Карасунском округе снова произошла авария на сетях.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены «ХЛ-2» и 27 трансформаторных подстанций.
В этот раз без электроэнергии остались жители улиц Канонирской, Вольной, Оружейной, Пластуновской, Приморской, Тихомировской и Троицкой.
На месте повреждения линии работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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