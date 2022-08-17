В Карасунском округе Краснодара утром 17 августа снова произошло аварийное отключение света

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре ранним утром 17 августа после тотального вечернего блэкаута в Карасунском округе снова произошла авария на сетях.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены «ХЛ-2» и 27 трансформаторных подстанций.

В этот раз без электроэнергии остались жители улиц Канонирской, Вольной, Оружейной, Пластуновской, Приморской, Тихомировской и Троицкой.

На месте повреждения линии работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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