В Краснодаре жители 7 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии
Происшествия
31.10.2022 12:22
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило от ЕДДС Краснодара 31 октября в 12:15.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС «ВК-3» отключились 34 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Дивной, Новотитаровской, Целиноградской, Гусника, Ейское шоссе, Декоративной, Титаровской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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