В Краснодаре жители 7 улиц остались без света из-за аварии

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло днем 2 сентября. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ТГ-604» и 4 трансформаторные подстанции.

Света сейчас нет на улицах: Северной, Братьев Игнатовых, Севастопольской, Власова, Артиллерийской и Котовского.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-электросети» уточнили, что электричества сейчас также нет на улице Красных Партизан. Восстановить подачу электроэнергии в центре города планируют к 17:00.

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