В Краснодаре жители 6 улиц Центрального и Западного округов остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электричества произошло 17 августа около 18:00.

Из-за повреждения на кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «НПЗ-11» и 5 трансформаторных подстанций.

Электричество отключили на улицах Гимназической, Гоголя, Коммунаров, Мира, Седина и Комсомольской. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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