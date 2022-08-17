В Краснодаре жители 6 улиц Центрального и Западного округов остались без света из-за аварии
Происшествия
17.08.2022 18:05
Аварийное отключение электричества произошло 17 августа около 18:00.
Из-за повреждения на кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «НПЗ-11» и 5 трансформаторных подстанций.
Электричество отключили на улицах Гимназической, Гоголя, Коммунаров, Мира, Седина и Комсомольской. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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