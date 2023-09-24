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В Краснодаре жители 4 улиц в Черемушках остались без воды из-за скрытой утечки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-4-ulits-v-cheremushkah-ostalis-bez-vody-iz-za-skrytoj-utechki
В Краснодаре жители 4 улиц в Черемушках остались без воды из-за скрытой утечки
В Краснодаре жители 4 улиц в Черемушках остались без воды из-за скрытой утечки

Аварийное отключение холодной воды в Центральном округе произошло днем 24 сентября.

В районе многоквартирного дома на улице Стасова, 147 произошла скрытая утечка холодной воды. Из-за этого подачу воды приостановили на улицах: Ставропольской, Стасова, Бургасской и Старокубанской.

На месте уже начали проводить ремонтно-восстановительные работы. «Краснодар Водоканал» организовал подвоз технической воды для местных жителей, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в районе улицы Ставропольской в Краснодаре на неделю отключат горячую воду. Жители участка от улицы Степана Разина до Ставропольской останутся без горячей воды с 25 сентября до 2 октября.

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