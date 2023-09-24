В Краснодаре жители 4 улиц в Черемушках остались без воды из-за скрытой утечки

Аварийное отключение холодной воды в Центральном округе произошло днем 24 сентября.

В районе многоквартирного дома на улице Стасова, 147 произошла скрытая утечка холодной воды. Из-за этого подачу воды приостановили на улицах: Ставропольской, Стасова, Бургасской и Старокубанской.

На месте уже начали проводить ремонтно-восстановительные работы. «Краснодар Водоканал» организовал подвоз технической воды для местных жителей, сообщает ЕДДС Краснодара.

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