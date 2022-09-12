В Краснодаре жители 24 улиц остались без света из-за аварии
Происшествия
12.09.2022 21:33
Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером 12 сентября в районе Ближнего Западного обхода. Из-за повреждения кабелей оказались обесточены ПС «ЭН-1» и 30 трансформаторных подстанций.
Сейчас света нет на улицах: Воскресенской, Куликовского, Стадионной, 3-е Отделение, Народной, Покрышкина, Средней, Лиговской, Лавриненко, Дзержинского, Соколова, Сургутской, Кореновской, Сиреневой, Неустроева, Степной и Генеральной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «НЭСК-электросети» уточнили, что сейчас электричества также нет на улицах: Агрономической, Лицейской, Алой, Березовой, Яхонтовой, Эрмитажной и Кристальной.
Восстановить подачу электричества в Прикубанском округе планируют к полуночи.
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