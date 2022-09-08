В Краснодаре жители 12 улиц остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло днем 8 сентября в Западном округе. ПС «ТГ-201» и 11 трансформаторных подстанций оказались обесточены.

Сейчас света нет на улицах: Тургенева, Воровского, Бабушкина, Власова, Котовского, Рылеева и Севастопольской. На месте работает аварийная бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-электросети» уточнили, что электричество также отключили на улицах: Красных Партизан, Северной, Артиллерийской, Братьев Игнатовых и Карла Маркса.

Сколько человек сейчас остались без света не известно. Восстановить подачу электричества в Фестивальном микрорайоне обещают к 17:00.

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