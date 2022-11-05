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В Краснодаре жители 10 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за энергоаварии

Происшествия
05.11.2022 16:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-10-ulits-v-prikubanskom-okruge-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
В Краснодаре жители 10 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за энергоаварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило от ЕДДС Краснодара 5 ноября в 16:05.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС «РИП-109» отключились 13 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Московской, 40 лет Победы, Клинической, Коллективной, Краснофлотской, Красных зорь, Островского, Ростовской, Армавирской и Крупской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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