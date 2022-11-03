В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 7 многоэтажек на Гидрострое
Происшествия
03.11.2022 10:19
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 3 ноября в 10:13.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились 3 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители домов № 5, 7, 8, 9, 10, 14 и 16 на улице Кружевной.
На место прибыла аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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