В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 7 многоэтажек на Гидрострое

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 3 ноября в 10:13.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились 3 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители домов № 5, 7, 8, 9, 10, 14 и 16 на улице Кружевной.

На место прибыла аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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